Europa szykuje plan dla Ukrainy? "Mam nadzieję, że to się dzieje"

We wtorek w Arabii Saudyjskiej odbywa się kluczowe dla Ukrainy spotkanie z amerykańską delegacją. Strony rozmawiają o zakończeniu rozpętanej przez Rosję wojny w Ukrainie. W programie "Newsroom" WP prowadzący zapytał dr Jolantę Szymańską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dlaczego Europa nie wychodzi z inicjatywą planu pokojowego dla Ukrainy. - Mam nadzieję, że to się dzieje aktualnie. Mam też takie poczucie, że temu służył szczyt w Londynie i temu służyły wizyty i prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera właśnie w Waszyngtonie, oraz rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim - odparła dr Szymańska. Ekspertka sama liczy na to, że "zamiast tylko i wyłącznie być świadkiem tego, co się dzieje, zaczniemy być podmiotem tej rozgrywki, proponując scenariusze, które są do zaakceptowania dla Ukrainy, ale jednocześnie potencjalnie również dla Rosji". - Tak, abyśmy wskazując swoją aktywną rolę po podpisaniu tego porozumienia pokojowego, pokazali się jako partner wiarygodny też dla Stanów Zjednoczonych - powiedziała dr. Szymańska. Zwróciła uwagę, że "USA chcą rozwiązać ten problem, jak najszybciej i być może właśnie nasze bardziej aktywna rola, by tutaj była mile widziana".