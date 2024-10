Europa się radykalizuje. Eksperci o zagrożeniach dla UE

- Rosnące obawy wynikają z niedoinformowania i wewnętrznego strachu, są też bardzo często inspirowane ze Wschodu. Dane pokazują, że mamy wiele do czynienia z różnymi politykami, których celem jest wprowadzenie chaosu – przyznał dr Paweł Kowalski z Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego, Uniwersytet SWPS. Rozmówca Pawła Pawłowskiego podał tu przykłady tematów: antyszczepionkowców, fali przeciwnej migracji, wsparciu jednej lub drugiej grupy narodowej. Jak przyznał ekspert, dużym zagrożeniem jest pozostawienie tych tematów samych sobie. - To, co jest potrzebne w Unii Europejskiej to twarda polityka mówienia jak jest. Wiele młodych osób wciąż błędnie uważa, że Unia jest miejscem dyskusji o krzywiźnie banana. Zagrożeniem jest brak dyskusji, która jest pożywką dla osób, którym nie zależy na europejskim zjednoczeniu. Silna Unia Europejska jest bowiem dużym zagrożeniem ekonomicznym dla reszty świata – tłumaczył dr Kowalski. Więcej w dalszej części rozmowy. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.