Europa nie odpuści Rosji? Miller: Putin musi to poważnie analizować

Prezydent USA Joe Biden przekazał, że "jeśli Rosja uderzy na Ukrainę, to spotka się ze zdecydowaną reakcją". - Na pewno słowa te są brane pod uwagę. Prezydent Putin musi je poważnie analizować - komentował w programie "Newsroom" WP europoseł Leszek Miller, były premier i były szef SLD. - Bardzo ciekawie wypowiedziała się szefowa KE Ursula von der Leyen, która narysowała scenariusz sankcji, zaczynając od ekonomicznych, a kończąc na politycznych. Na pewno Putin bierze to pod uwagę i zadaje sobie pytanie, czy można osiągnąć cele bez interwencji zbrojnej, bo ta byłaby bardzo kosztowna - tłumaczył polityk. Prowadząca Agnieszka Kopacz poruszyła również kwestię dostaw gazu z Rosji do krajów europejskich. - Szefowa KE przekazała, że w tym miesiącu mamy ponadnormatywną liczbę statków, które zaopatrują Europę w gaz. Krótko mówiąc: nawet gdyby Rosjanie odcięli gaz - w co wątpię, bo to oznaczałoby odcięcie się od pieniędzy - Europa da sobie radę - przekazał Miller.