Europa ma powody do obaw? "Rosjanie mają niewyczerpany arsenał pomysłów"

"Putin jest w rozpaczliwym położeniu, nie wiemy jaki będzie jego następny krok. Wojna hybrydowa, którą prowadzi przeciwko Zachodowi, ma szeroki arsenał, łącznie z atakami terrorystycznymi w Europie" - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prezydent Estonii Alar Karis. Czy Europie grozi niebezpieczeństwo terrorystyczne ze strony Rosji? Agnieszka Kopacz-Domańska pytała o to w programie "Newsroom WP" generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcę wojsk lądowych. - Generalnie po Rosjanach trzeba spodziewać się wszystkiego. Estoński prezydent mówił, że Rosjanie mają niewyczerpany arsenał pomysłów na prowadzenie wojny hybrydowej i nie tylko hybrydowej. To pozwala im prowadzić takie działania wszędzie, gdzie mają strefy wpływów i ludzi, którzy funkcjonują w polityce i biznesie. Arsenał sposobów działania przeciwko nam jest bardzo złożony. Powiem więcej: my nie jesteśmy na to przygotowani, ponieważ w tym arsenale są elementy, które dotyczą głownie infrastruktury krytycznej jak odcięcie nam energii elektrycznej i Internetu. To spowoduje poważne zakłócenia w funkcjonowaniu wszystkich systemów, przede wszystkim bezpieczeństwa. Do tego należy się przygotować, bo do tego nie jesteśmy przygotowani - stwierdził generał Skrzypczak. Rosja prowadzi już takie działania w Ukrainie. Czy może rozpocząć je w innych krajach? - Nie należy wykluczyć, że Putin będzie dążył do osłabienia woli wsparcia dla Ukrainy ze strony Zachodu. Podejmie wszystkie dostępne środki. Nie tylko polityczne i dyplomatyczne, ale może dokonać aktów terroru, co spowoduje zmniejszenie poparcia dla Ukrainy, a tym samym osłabienie dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy, która bez tego sprzętu wojny nie wygra - powiedział gość programu "Newsroom WP".

