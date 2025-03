Europa dałaby radę zapewnić bezpieczeństwo? "Spory problem"

Na początku marca Biały Dom ogłosił, że wstrzymuje pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak wyjaśniono, ma to na celu przybliżenie do zakończenia wojny. W programie "Newsroom" WP prowadzący Patrycjusz Wyżga zapytał dr Jolantę Szymańską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, czy Europa jest w stanie samodzielnie wypełnić deficyt, który powstałby po ewentualnym całkowitym wycofaniu się USA z podtrzymywania bezpieczeństwa Ukrainy i Europy. - Tutaj jest spory problem, zwłaszcza jeśli mówimy o takim natychmiastowym wsparciu Ukrainy - odparła. Zwróciła uwagę, że te rozmowy, które się teraz się toczą, dotyczą planów obronnych na kilka lat do przodu. - Natomiast gdyby doszło, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do takiego szybkiego wycofania amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy, to w tym krótkim okresie mielibyśmy problem z zapewnieniem, takiej ciągłości. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy Ukraina wyraźnie odczułaby braki, miałaby problemy ze swoją obroną - powiedziała dr Szymańska. Podsumowując, mówiła, że "z jednej strony oczywiście podejmujemy szereg działań, z drugiej mamy zapaść wieloletnią, jeśli chodzi o europejski przemysł obronny". - Tak naprawdę zasypanie tej dziury i nadgonienia tych zaległości, to nie jest kwestia tygodni, to są raczej lata - dodała.