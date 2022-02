Europa chce zapomnieć o pandemii. Kolejne kraje znoszą obostrzenia

Od 7 lutego tak jest też na Malcie. Certyfikat zaszczepienia nie jest już potrzebny, by wejść do baru i restauracji. Na to, by mieć wolny wstęp do kina, muzeum, teatru albo na basen, spa czy siłownię, trzeba poczekać jeszcze do 14 lutego. Maseczki są potrzebna w miejscach publicznych, a także w przemierzających wyspę autobusach.