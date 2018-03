Euroland na kontach europosłów PiS. "Hipokryzja"

Europosłowie PiS są przeciwnikami wprowadzenia euro w Polsce. Nie mają jednak problemów ze strefą euro, którą urządzili na swoich kontach. Niektórzy zgromadzili imponujące kwoty. "Hipokryzja PiS" - komentuje Dariusz Rosati.

Ryszard Czarnecki stwierdził w Polskim Radiu, że wejście Polski do strefy euro to "strzał w kolano, stopę i głowę". Karol Karski ocenił we wPolityce.pl, że każdy kraj staje się po wejściu do strefy euro "peryferyjnym elementem niemieckiej gospodarki". - Nigdy zwykli ludzie nie korzystali na wymianie pieniądza - oceniał.