Niepokojąca sytuacja w czasie Euro 2024. Setki nielegalnych wjazdów do Niemiec

W styczniu i lutym było ich odpowiednio 26 i 25, w marcu liczba ta wzrosła do 412, w kwietniu do 861, a w maju - według wstępnych danych - do 891. Od początku roku w Brandenburgii wykryto 1021 migrantów, którzy przekroczyli nielegalnie granicę, w Saksonii - 867, a w Meklemburgii-Pomorzu Przednim - 327.