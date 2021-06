Euro 2020. Mecz Polska-Szwecja. Wiceminister z PiS: jestem umiarkowanym optymistą

Reprezentacja Polski zmierzy się w środę ze Szwecją i w razie zwycięstwa awansuje do 1/8 finału Euro 2020. Wyniki meczu obstawiał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). - Jestem bardzo umiarkowanym optymistą. Chciałbym, żeby to było 1:0 dla nas albo 2:1. Tego sobie życzę - mówił. Wiceminister podkreślił, że "studziłby nastroje po meczu z Hiszpanią". - Równie dobrze przy tej grze ten mecz mógł się rozstrzygnąć wynikiem 3 lub 4 do 1. Posiadanie piłki na poziomie 80 proc. pokazuje, kto w tej grze dominował. Jeżeli mam budować poczucie wartości drużyny na podstawie meczu z Hiszpanią, to byłbym tu bardzo ostrożny - stwierdził.