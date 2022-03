ETPCz: Polska naruszyła prawo do rzetelnego procesu. "Czas na ruch rządu"

Sprawa rozstrzygnięta we wtorek dotyczy sędziego Jana Grzędy, który został wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa w styczniu 2016 r. Zgodnie z konstytucją kadencja w tym organie wynosi cztery lata. Została ona jednak skrócona na mocy uchwalonej w 2017 r. reformy sądownictwa, bez możliwości zaskarżenia tego do sądu.