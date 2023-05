Erdogan wciąż liczy na zwycięstwo w I turze. "To my prowadzimy"

W Turcji trwa liczenie głosów po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Cząstkowe wyniki wskazują, że do rozstrzygnięcia, kto zasiądzie w fotelu prezydenta, potrzebna będzie II tura wyborów. - To my prowadzimy - przekonuje swoich zwolenników urzędujący prezydent Recep Tayyip Erdogan.