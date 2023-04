Erdogan rozmawiał z Putinem. Ujawniono szczegóły

Putin w rozmowie z Erdoganem życzył mu także szybkiego powrotu do zdrowia po tym, jak zachorował na grypę żołądkową. We wtorek wieczorem ze względu na ból brzucha turecki prezydent przerwał telewizyjny wywiad na żywo. - Było dużo pracy. Przez to złapałem grypę żołądkową - tłumaczył.