Epokowa zmiana jest blisko? Trop wskazali w debacie TVP

W "Debacie Politycznej" WP eksperci oceniali poniedziałkowy występ lidera KO Donalda Tuska w wyborczym programie Telewizji Publicznej. - To nie poszło zgodnie z planem. Wyglądał na osobę zmęczoną, która weszła na podwórko wroga i nie wiedziała, jak ten wróg się zachowa (…). Pierwsza wpadka (z dźwiękiem - red.) wybiła go z pewnego rytmu - ocenił politolog prof. Tomasz Słomka. Z kolei prof. Sławomir Sowiński przewiduje, że nie najlepszy występ Tuska nie będzie miał większego znaczenia dla elektoratu KO. Zwrócił uwagę na inną kwestię. - Obecny i były premier zajmowali się rekonstrukcją dawnego sporu politycznego. Natomiast pozostali kandydaci rozmawiali z wyborcami. Opowiadali o Polsce, o przyszłości. (...) Ten impuls może rezonować i to może jakoś przyspieszyć zmierzch duopolu PiS-PO (…). Wyborcy zobaczyli anachronizm sporu PO z PiS - to już nie odpowiada na potrzeby wyborców - stwierdził politolog z UKSW.