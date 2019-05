Episkopat: słowa Jażdżewskiego to przejaw nienawiści

Rrzecznik Konferencji Episkopatu Polski skomentował słowa Leszka Jażdżewskiego - To przejaw nienawiści i piętnowania ludzi wierzących – ocenił ks. Paweł Rytel-Andrianik. Redaktor naczelny "Liberté" wygłosił w piątek krótką i dosadną opinię o polskim Kościele katolickim.

Wpis kończy odwołaniem do Pisma Świętego:

"Pan Jezus uczy nas w Ewangelii miłości bliźniego. Nie jest to łatwe, ale mimo to Polacy dobrze rozumieją sens śpiewanych przez lata słów: >> chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże<<."

W piątek, przed wykładem Donalda Tuska na UW, głos zabrał redaktor naczelny "Liberté" . Leszek Jażdżewski wypomniał polskiemu Kościołowi "niewyjaśnione skandale pedofilskie oraz opętanie walką o pieniądze i o wpływy." Jego zdaniem to odbiera Kościołowi prawo do bycia sumieniem narodu.

– Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił w piątek Jażdżewski.