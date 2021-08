Episkopat krytykuje Polski Ład. Jest odpowiedź z rządu PiS

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, oczekuje od rządu wspólnych prac i uwzględnienia stanowiska strony kościelnej w projekcie podatkowym Polskiego Ładu. Powód? Władze Kościoła są przeciwne objęciu księży 9-procentową składką zdrowotną. Obecnie płacą oni miesięczną składkę w wysokości ok. 220 zł. Autor opinii dla KEP dodaje, że księża nie będą mogli korzystać, jak inni podatnicy, z rozwiązań amortyzujących wzrost składki zdrowotnej, czyli kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz podniesienia drugiego progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). - Odpowiem tak, że większość Polaków, bo 18 mln, zyska na Polskim Ładzie - dostaną większą emeryturę, rentę, wynagrodzenie co miesiąc. Kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich - oznajmił. - My od początku deklarowaliśmy, że Polski Ład to genialny zestaw rozwiązań, który ma doprowadzić do dynamiki gospodarczej na miarę XXI wieku, na miarę Polski, która ma wielkie ambicje. Natomiast chcemy dyskutować, jesteśmy gotowi, by wprowadzać tam szereg zmian - zaznaczył. - Wszystkie głosy bierzemy pod uwagę. To stanowisko jest wyartykułowane dość jasno, ono będzie również analizowane i brane pod uwagę przy ostatecznym kształcie (...). Jesteśmy otwarci na modyfikację - dodał Buda.