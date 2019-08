Episkopat apeluje do rodziców w sprawie "seksualizacji przestrzeni szkolnej"

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała do rodziców o zaangażowanie się w prace rad rodziców w szkole. Zdaniem biskupów mogą oni w ten sposób powstrzymać "seksualizację przestrzeni szkolnej" i zapobiec "demoralizacji dzieci".

Biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w Częstochowie zaapelowali do rodziców, by brali większy udział w życiu szkół, do których uczęszczają ich dzieci. W ten sposób będą mogli bowiem zapobiec zagrożeniom "dla dobra dzieci" wynikającym "z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego".