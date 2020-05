Epidemia wśród górników. "Każdy myśli pozytywnie"

Jak tam sytuacja przebadany już pan czy jest przebadany wynik negatywny Dzisiaj na kopalni atmosfera powiem szczerze jestem pierwszy dzień dzisiaj na kopalni po zwolnieniu lekarskim więc dopiero dowiemy się co i jak no atmosfera wszyscy czekamy na wyniki więc wszystkich przebadano to to powiem tak że jest wśród znajomych ale nie mam takich nie mam takich danych Także czekamy na wyniki jeszcze podobno wszystko nie spłynęło więc reżim sanitarny jest to jest zachowany bo słyszałem że są jakieś także nie możemy ogłoszenia są potężne w każdym jeszcze teraz zastosuje odgadnąć stosowaliśmy się no ale niestety wyszło jak wyszło Mam nadzieję że w ciągu tam najbliższych dni już do normy i zaczniemy normalnie pracować i się właśnie że jest tak dużo zarażonych No bo dobra Bo raczej górnicy chorowali praktycznie większość ludzi bez objawów przechodzi to czy jesteś już Ciężko powiedzieć że mam chyba każdy miał jakieś tam świadomość tego że może być chory No ale wiadomo jeżeli nie ma objawów No to nie wiadomo jak jak to każdy będzie przechodził tak ale jeszcze się tak się zastanawiam bo jak tak tam patrzę obserwuję No to ty górników jest sporo zarażonych i czy nie jest takie trochę dystans od siebie zachowujecie że no kurcze no przecież kolega może być też w związku z tym ja mogę tego koronawirusa mieć Wiadomo każdy gdzieś tam stara się zachować jak jest dystans od siebie ale trzeba pracować chyba też nie jest możliwe co w kopalni żeby te 2 m po ciebie to zależy na jakich stanowiskach pracy ale staram się ja tak zachowywać wszystkie ogłoszenia które są prowadzone A jeszcze co do znajomych Dużo mapa na przykład z kolegów którzy są narażeni na kolanach ale niekoniecznie są narażeni także na pewno są jakieś tam pojedyncze przypadki ale gdzieś to tak super jakiś tam potężnej Fali Fali nie Jezu tak na to co się dzieje czy nie No na pewno jakiś niepokój jest ale każdy myśli pozytywnie żeby wrócić jak najszybciej do pracy wynik negatywny zdrowy jest No trochę stresu przed wiadomo było i w ogóle wygląda sytuacja w kopalni no tak tak wiadomo no bo kopalnia nie nie nie wydobywa węgla są roboty tylko takie uboczne utrzymania wyrobisk i tak dalej nie pracujecie w pełnej obsadzie tak naprawdę nie pracują i taki trochę strach jak się przychodzi do pracy że no to jest jednak jakieś tam ognisko Korona jest obawa mała ale wszystkie środki zapobiegawcze są stosowane więc odstępy maseczki i tak dalej i tak dalej są stosowane środki dezynfekcyjne zachowujecie ten dystans bo mówi się że w kopalni no trudno jednak momentami zachować ten dystans przy tej pracy większości dystans jest zachowany A jak nie boi się na przykład w domu że się boi No ale co mogę zrobić trzeba pracować tak wiesz takie komentarze powinno się zamknąć kopalnie Ale czy to jest możliwe nie da się zamknąć moim zdaniem nie da się jakby się wykąpali nie będzie do czego wracać pewne stanowiska muszą być utrzymywane żeby później było do czego wrócić tak nie znam bliskich osób taki żeby są zespół kwarantannie na przykład na pewno jest dużo osób pan Adam ale coś ma pan z nimi kontakt ty co oni mówią to jak się czują większość tych osób które będą które są frontalnie są zdrowe aczkolwiek są osoby które znam które są zarażone i przychodzą to podobno bezobjawowo chyba Gorlice przechodzić do bezobjawowo to myślę że większość w ogóle tak przejdzie No właśnie bo tak z drugiej strony skoro przechodzą na bezobjawowo No to też by Nie mogliście zauważyć tak u u swoich kolegów że ktoś może chorować prawda to będzie wyglądało bo bo z mówisz A właśnie że są bez objawów owcami ale też tak sobie myślę bo nigdy nie byłem na kopalni wewnątrz jak to jest z czy teraz nie wiem Każdy jeszcze trochę boi o siebie w związku z tym tak na dystans ze znajomymi czy nie tak na pewno nie stoimy bo kiedyś wiadomo bo jakaś tabaka i blisko się stało teraz Każdy trzyma jakiś jakąś odległość między sobą także tak samo w solach zjeżdżamy nie stojąc blisko tak to będzie tak że są ograniczenia nie są zawsze wchodziło 60 osób do do dużej klatki także teraz jest odstępach puszczany jeszcze się zapytam jak to wcześniej wyglądało bo jakoś była ta pandemia w Polsce No to jednak kopalnie cały czas działały działały wcześniej zachowywali się też ten leży w stanie był też stosowany tyle że już też środki dezynfekcji też były wprowadzone tak samo maseczki już były wprowadzone dosyć dawno że obowiązkowe wchodząc na teren kopalni co było mieć ubrane tak samo te odstępy między pracownikami też były stosowane