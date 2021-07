Emocjonalne słowa Biedronia. Krzysztof Śmiszek o atakach i wyzwiskach

Robert Biedroń podczas debaty w Parlamencie Europejskim nawiązał do swojego związku z Krzysztofem Śmiszkiem i stwierdził, że w Polsce nazywa się ich tęczową zarazą, a za każdym razem, gdy partner wychodzi z domu, boi się, że spotka go przemoc. - Podczas ostatnich 20 lat doznałem kilka razy takiej przemocy: słownej, ale także fizycznej - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Pytany o słowa Biedronia, dodał, że takie ataki zdarzyły się również w ostatnim czasie w Warszawie i we Wrocławiu. - Ja mam grubą skórę, bo zostałem już "wytresowany" przez społeczeństwo i wypracowałem skuteczne mechanizmy wypierania takich ataków czy prób wykluczania. Myślę jednak o tych młodych ludziach, którzy odkrywają swoją tożsamość, a od ministra edukacji słyszą, że są nienormalni, a od prezydenta, iż są ideologią - mówił gość Michała Wróblewskiego.