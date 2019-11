WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Emocje w Sejmie. Bartoszewski zwraca się do Macierewicza

Wybór nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wywołał wielkie emocje w Sejmie. - Patrzę na pana posła Antoniego Macierewicza i zastanawiam...

Pani Marta Wysoka izbo Z racji mojego wieku mojego wykształcenia i mojego doświadczenia rodzinnego w końcu mój ojciec Siedem i pół Więzienia w PRL Za Bieruta Krótko za Gomułki Iza Jaruzelskiego Ja doskonale wiem jak wyglądał wymiar sprawiedliwości tego I były tam kilka było zawodów który się sprawdził O to Najlepiej sprawdzali się AD Implikacja W rozmaitych miastach Kazimierz Ostrowski w Krakowie Jan Warszawa Witold Lis Olszewski też w Warszawie i wielu innych których znasz Natomiast jeśli chodzi o pracowników To nie mówmy sobie Że Oni szli do tych zawodów dlatego że Konradem wallenrodem I oni Sadzanie ludzi do Katowali ludzi w tych więzień I oni ponoszą pełną odpowiedzialność Ja nie bardzo wiem Ja głosowałam za panem Piotrem andrzejewskim bez Ale nie przycisnę przycisku Za parę Stanisławem piotrowiczem Ja patrzę na pana po Antoniego Macierewicza i ja nie wiem jak panie pośle pan z czystym sumieniem może głosować za taką kandydaturę