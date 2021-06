Emocje w punktach szczepień. Przychodzi całkiem nowa grupa pacjentów. To "oburzeni"

- Coraz więcej pacjentów, przychodząc na szczepienie, manifestuje swoje niezadowolenie. Twierdzą, że zostali zmuszeni do szczepienia. Nie wpuszczono ich do hotelu i na basen, wyjeżdżając do pracy za granicę, muszą robić test na koronawirusa, a to kosztuje, ewentualnie spodziewają się problemów z wyjazdem wakacyjnym - mówi w rozmowie z WP lekarka koordynatorka z punktu szczepień w Krakowie.