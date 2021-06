Lament niezaszczepionych. "Segregacja sanitarna" nawet na meczu IV ligi

"Segregacja sanitarna" - kiedy się pojawiła?

Hasło "segregacja sanitarna" pojawiło się w przestrzeni publicznej w styczniu tego roku. Po starcie szczepień przeciwko COVID-19 środowiska antyszczepionkowców zachęcały swoich sympatyków do wysyłania samorządom petycji pt. "Stop segregacji sanitarnej". Pisma trafiły do co najmniej kilkudziesięciu samorządów - wynika z gminnych biuletynów informacji publicznej. Autorzy określali osoby zaszczepione jako "biorców eksperymentów medycznych". Ministerstwo Zdrowia stanowczo to dementowało, przeprowadzając specjalną kampanię z udziałem lekarzy, a większość samorządów pozostawiła petycję bez odpowiedzi.