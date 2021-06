Szczepienia przeciw COVID dzieci w wieku 12-15 lat. Szpitale spodziewają się dużego zainteresowania

- Mamy swobodny dostęp do szczepionki Pfizera i nie będzie konieczne dłuższe oczekiwanie na termin. W grupie najmłodszych pacjentów nie spodziewam się problemów z frekwencją. Młode osoby mogą uzyskać dwie dawki u progu wakacji i będąc w pełni chronionymi wrócić do szkół - podkreśla w rozmowie z WP dr Stanisław Mazur, jeden z organizatorów szczepień na Podkarpaciu. Dodaje, że kilka szkół w regionie wstępnie wyraziło chęć organizacji szczepień we własnych siedzibach.