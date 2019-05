Emocje po filmie Sekielskiego o pedofilii. Platforma Obywatelska zapowiada zmiany w prawie

Zniesienie przedawnienie przestępstw pedofilskich, dożywotni zakaz pracy z dziećmi dla skazanych, zespół prokuratorski do walki z przestępczością wobec dzieci - to trzy propozycje Platformy Obywatelskiej, która chce zaostrzenia kar za pedofilię. - Jeśli nie działają, służby i rząd to parlament musi działać - mówił Grzegorz Schetyna.



Grzegorz Schetyna zapowiedział zmiany w polskim prawie (PAP)

- "Zero tolerancji dla pedofilów" - to jest projekt zmiany ustawy, którą złożymy w ciągu godziny w Sejmie. Kto podnosi rękę na polskie dzieci podnosi rękę na Polskę - mówił Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej. Polityk dodał, że zmiana ustawy "dotyczy błyskawicznej reakcji parlamentu na ujawniane afery pedofilskie".

- Jeśli nie działają, służby i rząd to parlament musi działać - podkreślił Schetyna.

Tym samym PO proponuje wprowadzenie trzech rozwiązań w polskim prawie. - Trzeba znieść przedawnienie przestępstw pedofilskich, wprowadzić dożywotni zakaz pracy z dziećmi dla osób skazanych za przestępstwa wobec dzieci. Przy Rzeczniku Praw Dziecka musi powstać zespół prokuratorski do walki z przestępczością wobec dzieci - wyliczał Grzegorz Schetyna.

Kaczyński o pedofilii: będą surowe kary

W sobotę miała miejsce premiera filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", który obnaża przypadki pedofilii w polskim Kościele. W momencie publikacji tego artykułu dokument ma na swoim koncie 6 989 940 wyświetleń.

Film stał się tematem w kampanii przed wyborami do PE. Na niedzielnej konwencji Jarosław Kaczyński oświadczył, że PiS przygotował zmiany kodeksie karnym.

– Nie będzie zawiasów za pedofilię, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia. I to dla wszystkich, niezależnie jakie funkcje społeczne pełnią – mówił prezes Kaczyński. – Granica odpowiedzialności karnej, jeśli chodzi o wiek ofiary, jest zarysowana bardzo nisko - 15 lat; ona będzie podwyższona. I niech nikt nie mówi o efebofilii – zaznaczył lider PiS.

To jednak nie wszystko. Kaczyński podkreślił że PiS "jest w tej chwili atakowani w sposób wyjątkowo nieuczciwy i bezecny przez naszych przeciwników z powodu pewnego rodzaju wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce w Kościele".

- I my nigdy tego rodzaju zjawisk, nigdy patologii w żadnej dziedzinie, także w sferze Kościoła nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować. Co więcej, to my podjęliśmy walkę z pedofilią. Wprowadziliśmy rejestr pedofilów. A kto się przeciwstawiał? Kto krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska - przekonywał prezes PiS.