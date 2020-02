Emmanuel Macron w Polsce. Awaria limuzyny prezydenta Francji. Z pomocą przyszedł ambasador

Emmanuel Macron jest z dwudniową wizytą w Polsce. Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim limuzyna, którą przyjechał do Andrzeja Dudy, miała ulec awarii. Media donoszą, że prezydentowi Francji pomógł ambasador.

Wszystko wskazuje na to, że usterka była na tyle poważna, że zdecydowano, że Macron przesiądzie się do nieopancerzonego Citroena C6. "Tę limuzynę podstawił francuski ambasador" - informuje Dziennik.pl. Wirtualna Polska wysłała pytanie do Służby Ochrony Państwa, czy rzeczywiście doszło do takiej sytuacji - czekamy na odpowiedź.