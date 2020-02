Emmanuel Macron w Polsce. Andrzej Duda: to będzie przełom

Emmanuel Macron podczas wizyty w Warszawie tłumaczył się z budowania relacji z Rosją. - Francja nie stała się prorosyjska - zapewnił. Wyraził również zaniepokojenie reformami sprawiedliwości przeprowadzanymi przez PiS. Zaznaczył, że liczy na "wzmożoną współpracę" Polski z KE w tej kwestii.

Emmanuel Macron zapewnił, że przyjechał do Polski "z zadowoleniem". - Jest to okres w którym otwiera się nowa epoka - powiedział, nawiązując do brexitu. Prezydent Francji podkreślił, że należy zacieśnić współpracę, by odpowiadać na nowe wyzwania.