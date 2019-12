Emmanuel Macron ma odwiedzić Polskę w lutym. "Przygotowujemy wizytę"

Jeszcze przed wyborami prezydent Andrzej Duda planuje spotkania z Emmanuelem Macronem, papieżem Franciszkiem oraz prezydentami Ukrainy i Izraela - poinformował szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. W ostry sposób skomentował też spodziewaną nieobecność Władimira Putina podczas rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

W Auschwitz z prezydentem Izraela

- To oni zapraszają i na ich zaproszenie wszyscy odpowiadają, przyjmując je lub nie. Jeśli prezydent Putin odmówił przyjęcia zaproszenia od byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, to jest mi to trudno komentować; jest to odmówienie zaproszenia wysłanego nie w imieniu władz polskiego państwa, ale w imieniu ocalałych - ocenił Szczerski.