Emmanuel Macron po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiał też z polskim premierem. Mateusz Morawiecki przyjął prezydenta Francji w KPRM. Politycy zgodzili się, że wizyta Macrona w Polsce to "nowy rozdział" we wzajemnej współpracy.

Morawiecki zaprosił francuskich ekspertów od kolei do współpracy przy budowie sieci szybkich kolei, w centrum której ma znaleźć się CPK. Mówił też o mocniejszej współpracy wojskowej, która ma mieć niespodziewany wymiar. - Francuzi i Niemcy pracują nad czołgiem nowej generacji. Z ogromną radością przyjąłem gotowość do włączenia się polskich ekspertów w prace nad tym projektem - powiedział premier.

Emmanuel Macron i Mateusz Morawiecki spotkali się w KPRM. "Odnawiamy Trójkąt Weimarski"

Emmanuel Macron i Mateusz Morawiecki spotkali się w KPRM. "Francja nie chce nikogo pouczać"

Prezydent Francji stwierdził, że ma świadomość, że w Polsce panowało poczucie odrzucenia, a nawet upokorzenia przez partnerów europejskich. - Rolą Francji jest, by przyczynić się do zmiany tego poczucia. Chciałbym, aby było poczucie proeuropejskie, by połączyć przywiązanie do własnego kraju z wolą silnej Europy - powiedział Macron.