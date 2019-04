Emerytura Plus uchwalona. Rafalska popełnia błąd na sejmowej mównicy. Nie wie, kiedy wypada Dzień Ojca

Emerytura Plus została uchwalona w czwartek 4 kwietnia. Jednorazowe świadczenia będą wypłacane wraz z majowymi poborami. Tłumacząc termin wypłat 13. emerytury Rafalska, wskazała, że jest to miesiąc, w którym obchodzony jest Dzień Matki i Dzień Ojca. Zapomniała, że drugie z wymienionych świąt przypada 23 czerwca.

Emerytura Plus – kto otrzyma 13. emeryturę?

Emerytura Plus to jedna z obietnic zawartych w tzw. piątce PiS. W czwartek posłowie przegłosowali ustawę, dzięki której już w maju wszyscy emeryci i renciści otrzymają 13. emeryturę . „Trzynastkę” zostanie przyznana również osobom pobierającym tzw. emeryturę dla matek, o ile świadczenie zostanie im przyznane nie później niż 30 kwietnia.

Wysokość 13. emerytury będzie nieco niższa od najniższa emerytura, która w 2019 roku wynosi nieco ponad 960 zł netto (na rękę). „Trzynastka” wypłacana w ramach programu Emerytura Plus będzie liczyła 888 zł i 25 groszy.

Emerytura Plus – 13. Emerytura prezentem na Dzień Matki i Dzień Ojca?

Tuż przed głosowaniem nad ustawą, dotyczącą programu Emerytura Plus, minister Rafalska tłumaczyła, dlaczego 13. emerytura będzie wypłacana właśnie w maju. „Dlaczego maj? Bo w tym miesiącu mamy też najpiękniejsze święto matki. Nasze kochane mamy, które są w wieku emerytalnym, dostaną to świadczenie. A następnego dnia mamy Dzień Ojca, nasi ojcowie również dostaną to świadczenie” – zaznaczała Rafalska. Minister Pracy i Polityki Społecznej zapomniała, że Dzień Ojca w Polsce jest obchodzony 23 czerwca, a nie 27 maja (dzień po Dniu Matki).