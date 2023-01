Emerytura KRUS 2023. Nowe zasady waloryzacji świadczenia

Emerytura KRUS - wysokość. Ile wyniesie świadczenie w 2023 roku?

Dotychczas zasady wyliczania emerytur wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego różniły się od siebie, przez co wysokości najniższych świadczeń były inne. W 2022 roku podstawowa emerytura rolnicza wynosiła 1084,58 zł, a minimalna emerytura ZUS - 1338,44 zł. Oznacza to, że rolnicy pobierający najniższe świadczenie z KRUS otrzymywali niemal 300 złotych mniej od osób, otrzymujących pieniądze z ZUS-u. Dzięki zmianom w ustawie, od marca wysokość najniższej emerytury rolniczej wzrośnie do 1588,44 złotych brutto. "Dzisiaj spłacamy dług wdzięczności wobec jej mieszkańców. Wiemy, jak ciężka jest praca na wsi i staramy się, żeby wszystkim rolnikom przekazać więcej bezpieczeństwa i stabilności" - wyjaśniał podczas prezentacji zmian premier Mateusz Morawiecki.