Emerytura 2023. Nadchodzi zmiana dla seniorów. Już za kilka dni

Jeżeli przychód dodatkowy przekroczy wartość 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, świadczenie zostanie zawieszone. Od 1 września kwota ta wyniesie 9107,50 zł. Limity dorabiania do emerytur i rent ulegają zmianie co kwartał. Oznacza to, że progi, które zaczną obowiązywać od września, będą ważne do listopada 2023 roku.