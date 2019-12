Elżbieta Witek i Małgorzata Kidawa-Błońska składają życzenia Polakom

Kancelaria Sejmu opublikowała w internecie film z życzeniami od marszałek Elżbiety Witek. W nagraniu posłanka PiS podkreśla znaczenie atmosfery świąt i przekonuje, że ze wsparciem Polaków Sejm może "zrobić wiele dobrego" w nadchodzącym roku.

- Jest taki czas, że wszystko kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. One mają wielką, magiczną moc. Chcemy być razem. Wspieramy się i pomagamy. Myślimy o tym, jak wiele nas łączy i zapominamy o tym, co nas dzieli. Siadając do wigilijnego stołu i łamiąc się opłatkiem wierzymy w miłość, którą obdarzył nas Chrystus - mówi w nagraniu marszałek Sejmu.