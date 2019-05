Elton John o brexicie: jestem Europejczykiem, a nie imperialistycznym idiotą

Gwiazdor muzyki pop Elton John stwierdził, że jest mu wstyd za Brytyjczyków i sposób, w jaki negocjują warunki brexitu. Upust swojemu niezadowoleniu artysta dał podczas koncertu w Weronie.

- Wstyd mi za mój kraj i za to, co się stało. Brexit podzielił społeczeństwo - mówił ze sceny. - Mam śmiertelnie dosyć polityków, zwłaszcza brytyjskich. Jestem Europejczykiem. Nie jestem głupim, kolonialnym, imperialistycznym, angielskim idiotą - stwierdził.

To nie pierwszy przypadek, gdy Elton John krytykuje wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE. W wywiadzie dla "The Guardian" z ubiegłego roku powiedział, że jego zdaniem społeczeństwo nie poznało całej prawdy na temat brexitu. - Obiecano im coś, co jest ekonomicznie niewykonalne - przekonywał.