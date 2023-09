Elon Musk przyleci do Polski. Jasna deklaracja właściciela serwisu X

W czwartek wieczorem Elon Musk wdał się w dyskusję z rabinem Menachemem Margolinem. Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydów zaapelował do miliardera, by odwiedził niemiecki obóz nazistowski w Auschwitz, aby "poczuł to" i "zrozumiał to". Komentarze Margolina nawiązywały do wzrostu treści antysemickich w portalu X (dawniej Twitter) od momentu jego przejęcia przez Muska.