Ełk. Policjanci zatrzymali ciągnik rolniczy. Nie mogli uwierzyć, kto siedzi za kierownicą

W trakcie kontroli mężczyzna przyznał się, że to on pozwolił wnukowi usiąść za kierownicą, a następnie pomagał mu kierować ciągnikiem. Przy okazji wyszło na jaw, że dziadek sam nie posiada uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszali, w ogóle nie powinien wyjeżdżać na drogę.