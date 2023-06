Elity uciekają z Moskwy? Prywatne odrzutowce opuszczają stolicę

Trwa stan wyjątkowy w Rosji. Żołnierze Grupy Wagnera wkroczyli już do Rostowa nad Donem i Woroneża. Jewgienij Prigożyn zapowiedział, że jeśli Kreml nie spełni warunków wagnerowców, to jego bojownicy ruszą dalej na Moskwę. Groźba ta wywołała panikę w rosyjskiej stolicy, również wśród oligarchów. Zaobserwowano zwiększony ruch należących do nich prywatnych odrzutowców.