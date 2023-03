Elitarne jednostki bez litości. Rosjanie stracili tonę sprzętu

Nocny atak na rosyjskie pozycje pod Donieckiem. Elitarne jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły nocą zmasowany atak na bazę żołnierzy Putina. Przy użyciu ładunków wybuchowych przymocowanych do drona zniszczono co najmniej siedem czołgów T-72, trzy wozy opancerzone BMP, a także kilka innych pojazdów wojskowych. W wyniku ukraińskiej akcji zginęli również rosyjscy żołnierze. Dokładna liczba ofiar nie jest jednak znana. Nagranie z tego zdarzenia zarejestrowały kamery drona. W pewnym momencie można zauważyć, jak sprzęt za setki dolarów niszczy ten za miliony i to bez żadnych strat w ludziach po stronie ukraińskiej. Każdemu uderzeniu towarzyszy potężny wybuch i wielkie kule ognia. Tego typu akcje obrońców Kijowa mają na celu spowolnić rosyjską ofensywę w obwodzie donieckim, w szczególności w na odcinku frontu w okolicach Bachmutu.