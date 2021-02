Elektrownie jądrowe w Polsce. Padły konkretne miejsca. Co na to Michał Kurtyka?

Michał Kurtyka był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Minister klimatu i środowiska odniósł się do tematu lokalizacji polskich elektrowni jądrowych, które według informacji tygodnika "Wprost" mają stanąć w Żarnowcu, Lubiatowie oraz okolicach Bełchatowa i Elektrowni Pątnów. - Program polityka energetyczna Polski i połączony z nią program energetyki jądrowej zawiera kilka takich lokalizacji - przekazał Michał Kurtyka. - Z tego co pamiętam jeszcze Choczewo i Lubiatowo - sprecyzował gość WP. - Trwają nad nimi prace jeżeli chodzi o pozwolenie środowiskowe - dodał Michał Kurtyka. - Chcielibyśmy w tym roku wybrać technologię, a w przyszłym roku dokładnie wskazać lokalizację pierwszego bloku - przekazał minister. Zaznaczył, że na tym etapie nie można wskazać dokładnych lokalizacji. - To jest pochodna choćby badań środowiskowych, badań geologicznych, ale również poparcia lokalnego - wskazał Kurtyka i dodał, że dużym zainteresowaniem cieszą się nadmorskie miejscowości. Minister przekazał także, że lokalna społeczność była informowana o zaletach budowli elektrowni jądrowej w Polsce.

