Ekstremalny pożar pod Los Angeles. Nagrania z uderzenia żywiołu

Dramatyczne nagrania z Kalifornii w USA. W Pacific Palisades wybuchł pożar wśród zarośli i drzew. Ogień w wyniku silnego wiatru zbliżył się do rezydencji amerykańskich celebrytów i domów bogatych mieszkańców dzielnicy. Agencja AP udostępniła nagrania z uderzenia żywiołu, a także heroicznej walki strażaków z szalejącym ogniem. W ciągu kilku godzin żywioł rozprzestrzenił się na 510 hektarów. Jeden z mieszkańców Pacific Palisades udostępnił nagranie z wnętrza swojego domu, gdy próbował się ewakuować, a potężne kule ognia zbliżyły się do okien jego budynku i trawiły wszystko na podwórku. Część ludzi utknęło w domach i czekało w strachu na pomoc służb, inni zaś musieli porzucić auta, kiedy to podczas ewakuacji utknęli w korkach na drogach lokalnych czy autostradzie. Tysiące ludzi porzuciło swoje samochody, by ratować życie. Strażacy kazali im wysiąść i uciekać pieszo, gdy płomienie się zbliżały. W wielu rejonach hrabstw Los Angeles i Ventura gdzie szaleje pożar, obowiązuje w tym tygodniu ostrzeżenie o "szczególnie niebezpiecznej sytuacji". Tę stosunkowo rzadką decyzję Krajowa Służba Pogodowa (NWS) wydaje tylko w ekstremalnych przypadkach.