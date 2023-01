Ekstremalne zjawiska w Rosji. Moskwa szykuje się na rekord

Nagły spadek temperatury

Jeszcze w czwartek termometry mają wskazywać w Moskwie około -4 st. Celsjusza w ciągu dnia. W piątek temperatura ma być już niższa o co najmniej 15 st. C. W kolejnych dniach utrzyma się ona na poziomie -20 st. C. To o 15 stopni poniżej normy klimatycznej w stolicy.