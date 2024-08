Eksplozje na Nord Stream. Przez dwa tygodnie nie zatrzymano Wołodymyra Ż.

Ostatnim znanym miejsce zamieszkania Wołodymyra Ż. była Pruszków pod Warszawą. Z tego też względu Niemcy 21 czerwca zawnioskowali do polskich śledczych o jego zatrzymanie i ekstradycję. Europejski Nakaz Aresztowania został zarejestrowany po trzech dniach. Ale 6 lipca Wołodymyr Ż. wyjechał z Polski do Ukrainy. Jak ustaliła "Rzeczpospolita" - nie został zatrzymany, bo niemieccy śledczy nie wpisali Europejskiego Nakazu Aresztowania do systemu informacyjnego Schengen. Nie wiadomo, czemu Niemcy tego nie zrobili.