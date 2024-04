Eksplozje na Lubelszczyźnie. Pamiątki z II wojny światowej na budowie

Saperzy z 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej udowodnili, że niewybuchy z II wojny światowej wciąż stanowią realne zagrożenie dla życia człowieka. W trakcie budowy na jednym z terenów w Białej Podlaskiej robotnicy wykopali z ziemi potężne bomby lotnicze. Natychmiast przerwano prace i o wszystkim zawiadomiono policję. Po przyjeździe służb okazało się, że sprawa jest poważna, dlatego na miejsce wezwano wojsko. Saperzy w okolicy budowy znaleźli łącznie 14 bomb lotniczych z okresu II wojny światowej. Wówczas potrzebna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. Następnie każdy z pocisków został w bezpieczny sposób przetransportowany na poligon OSPWL w Dębie, gdzie dokonano ich bezpiecznej neutralizacji. Nagranie z kontrolowanych eksplozji udostępniono na profilu 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej na Facebooku. Na wojskowym materiale można zobaczyć serię potężnych wybuchów we wcześniejszych wykopanych głębokich rowach. Wojsko apeluje, by przypadku znalezienia niewybuchu, nie wolno go dotykać, ani przenosić, ponieważ finał spotkania z taką pamiątką może zakończyć się jak na nagraniu.