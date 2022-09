Eksplozje na Bałtyku. Putin zabrał głos

Doszło do czterech wycieków gazu na Bałtyku. - To nie jest żaden wypadek, gdy do wycieków doszło w obu rurociągach Nord Stream, "dla wszystkich jest oczywiste, że stoi za tym Rosja" - uważa fiński ekspert ds. polityki energetycznej i środowiskowej Rosji Veli-Pekka Tynkkynen. Głos w tej sprawie zabrał po raz pierwszy Władimir Putin.