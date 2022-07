Eksplozja w rosyjskim mieście. Ludzie w panice

W rosyjskim Biełgorodzie, położonym około 40 kilometrów od granicy z Ukrainą, nad ranem doszło do silnej eksplozji. Rosjanie informują o rzekomo trzech ofiarach śmiertelnych. Władze w Kijowie nie odniosły się jeszcze do tych doniesień. Niewykluczone, że atak był rosyjską prowokacją. Do sieci trafiły nagrania, na których słychać przerażonych mieszkańców Rosji.