Eksplozja w Przewodowie. Jest apel Chin

"Nie był to atak na Polskę"

- Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę - przekazał Andrzej Duda po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. - W zachodniej części Ukrainy spadały rosyjskie rakiety, a ta broniła się. Mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym starciem. Na miejscu cały czas prowadzone są czynności śledcze - dodał prezydent na krótkim spotkaniu z dziennikarzami, po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.