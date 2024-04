Eksplozja w elektrowni wodnej we Włoszech. Dramatyczne doniesienia o pracownikach

Od wtorku jednym z głównych tematów we Włoszech jest poważna eksplozja w elektrowni wodnej nad jeziorem Suviana (ok. 70 km od Bolonii). Tego dnia włoskie media obiegła tragiczna wiadomość o wybuchu pod ziemią obiektu, gdzie akurat trwały prace naprawcze przy turbinach. Agencja AP udostępniła nagrania włoskiej straży pożarnej, która uwieczniła powagę całej sytuacji z perspektywy helikoptera. Z powietrza widać, że do zbiornika wodnego dostał się chemiczny wyciek. Co więcej, w pewnym momencie można zauważyć wielkie kłęby czarnego dymu. Jak wyjaśniły włoskie służby, czterech pracowników zginęło, pięciu jest ciężko rannych, a trzy osoby w środę otrzymały status zaginionych. Według burmistrza Marco Masinara pobliskiego miasta Camugnano, eksplozja miała miejsce ok. 30 m pod ziemią, dlatego służby mają problem z dotarciem do reszty pokrzywdzonych.