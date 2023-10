Ekspertka powiedziała wprost. "To była propaganda"

- Była to propaganda - powiedziała wprost w programie specjalnym WP na temat debaty wyborczej prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, socjolożka, politolożka z SGH. - Proszę zwrócić uwagę na sposób zadawania pytań. Były one bardzo długie, zawiłe. Były czytane wielokrotnie z podkreślaniem informacji, która była korzystna dla strony rządowej - stwierdziła. Zwróciła także uwagę na pewne informacje, które według niej były na granicy manipulacji, a wręcz były zmanipulowane. - Na koniec pan Rachoń skomentował wypowiedź Donalda Tuska, to nie stwarzało równych warunków - podkreśliła. Dodała także, że język debaty pokazał skalę polaryzacji.

