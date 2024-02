Ekspertka ostrzega. "Pierwszy krok do operacji na terytorium Polski"

Podczas jednego z protestów rolników został wywieszony prorosyjski transparent wraz z flagą ZSRR. Podczas debaty Wirtualnej Polski "Widmo agresji" podniesiono ten temat jako przykład wpływu rosyjskiej propagandy. Dr Agnieszka Bryc mówiła, że musimy mieć świadomość, że każdy nasz wewnętrzny spór, każda oś konfliktu, jest wyciągana z kontekstu i przerabiana jako nabój w wojnie kognitywnej. - Rosja dopycha ten klin, wbijany między Ukrainę a zachodnich sojuszników, który powoduje, że my dystansujemy się bardziej wobec Ukrainy - tłumaczyła Bryc. - Ten rolnik, który wywiesił sobie transparent, "Putinie zrób porządek z Ukrainą i Brukselą", to są stare kremlowskie, duginowskie hasła - stwierdziła politolożka. - Te elementy, które my bardzo dobrze znamy i mamy je rozpoznane, które były stosowane w stosunku do Ukrainy, Gruzji czy państw bałtyckich, a dzisiaj ja widzę takie copy paste, takiego rozsadzania, atomizowania społeczeństwa polskiego. To jest pierwszy krok do tego, żeby przygotować doskonałą operację na terytorium Polski - dodała.