Ekspertka bezlitosna wobec rządu. "Po co im trzecia kadencja"

Temat kryzysu zbożowego rodzi wiele problemów między Polską a Ukrainą. Mówiła na antenie Wirtualnej Polski prof. Anna Pacześniak. Ekspertka z Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawiała o tej sprawie z Patrycjuszem Wyżgą w programie "Newsroom WP" - Ja się zastanawiam, jak Wołodymyr Zełenski się teraz czuje, bo to, że ten temat rodzi wiele problemów, między Polską i Ukrainą jest jasne, zwłaszcza tuż po wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce - oceniła ekspertka. - Czasami życie wyprzedza scenariusze, a ta próba wbijania klina między Polaków i Ukraińców wynika z faktu, że rządzący nie byli w stanie przewidzieć czegoś, o czym rolnicy mówili już w ubiegłym roku - mówiła prof. Pacześniak. Kiedy patrzę ile problemów, które stworzył sobie sam, ma ten rząd, to ja się zastanawiam, po co oni ubiegają się o trzecią kadencję. Może warto oddać ten bałagan innym politykom, a oni znajdą rozwiązanie tych problemów. - dodała.