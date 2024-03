W piątek na przedmieściach Rosji doszło do strzelaniny. Wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji Krystyna Kurczab-Redlich zwróciła uwagę na wcześniejsze wydarzenia w Rosji jak i te piątkowe podkreślając, że "wszystko to razem, jak zwykle w takich sytuacjach, jest grubymi nićmi szyte"

- Putin prowadzi swój naród na wojnę, więc aby go zdopingować, musiała zapłonąć ogromna hala na 6000 widzów w Krasnogorsku pod Moskwą – powiedziała PAP Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka i reportażystka, wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji, autorka filmów dokumentalnych o Czeczenii oraz książki "Wowa, Wołodia, Władimir".

Krystyna Kurczab-Redlich zwróciła uwagę, że ten akt terrorystyczny, nastąpił w trakcie przedstawienia, więc można go łatwo skojarzyć z tym, który miał miejsce w teatrze na Dubrowce w 2002 roku. Podobne skojarzenia budzi osławiony zamach na szkołę w Biesłanie, na terytorium Republiki Osetii Północnej 1 września 2004 roku.

- Wszystkie one mają, jak sądzę, podobne źródło. Bowiem nie mogę uwierzyć, aby Ukraińcy byli autorami tego dzisiejszego ataku terrorystycznego, co już ogłosiły niektóre rosyjskie media, ponieważ zdecydowanie by się to obróciło przeciwko nim. Poza tym został tak nieumiejętnie przeprowadzony, że wyklucza ich jako terrorystów – oceniła Kurczab-Redlich.

"Putin potrzebował tej wojny"

Jak podkreśliła, zarówno akty terrorystyczne na Dubrowce, jak i w Biesłanie, były zorganizowane i przeprowadzone przez rosyjskie służby specjalne, konkretnie przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa . Wskazała na to, że każdy z tych aktów miał swoje specyficzne cele i był potrzebny prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi, w konkretnym momencie historycznym.

Przypomniała, że terroryści, którzy przeprowadzili atak na Dubrowce, byli wcześniej szkoleni przez czeczeńskich zdrajców, w tym przez Basajewa, który współpracował z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zaznaczyła, że atak ten był potrzebny Putinowi, aby udowodnić światu, że Czeczeni są terrorystami.

W tym czasie, jak zauważyła, przygotowywany był międzynarodowy zjazd czeczeńsko-rosyjski, w którym uczestniczyły osoby o wysokim statusie z zachodniego świata. Celem zjazdu było osiągnięcie porozumienia między Czeczenami a Rosjanami. - Dlatego Putin bardzo nie chciał, aby do tego zjazdu doszło - podkreśliła. Według niej Putin nie tylko chciał kontynuować wojnę z Czeczenią, ale przede wszystkim nie chciał być rozliczany przez Zachód. W organizacji zjazdu w Kopenhadze uczestniczyli przedstawiciele prezydenta Stanów Zjednoczonych, władz Wielkiej Brytanii i Francji.

- On po prostu nie chciał dopuścić do tego, aby ktokolwiek z Zachodu mógł wejść na teren Czeczeni i zobaczyć, że jest ona jednym wielkim straszliwym obozem tortur. Poza tym nie chciał dopuścić do tego, żeby liderzy Zachodu zmusili go do zgody z Czeczenami i zaprzestania wojny - zaznaczyła. Dodała, że Putin potrzebował tej wojny. Zauważyła, że wszyscy terroryści, którzy brali udział w tym zdarzeniu, zostali zabici, więc nie było możliwości postawienia ich przed sądem.

Atak nie jest przypadkowy?

- I co więcej, użył sformułowania, że wszyscy Rosjanie powinni być gotowi do obrony ojczyzny. Tego samego dnia, jak podał portal Meduza, do rosyjskich mężczyzn zostały wysłane elektroniczne wezwania do wojska. Więc wszystko to razem, jak zwykle w takich sytuacjach, jest grubymi nićmi szyte - podkreśliła, zwracając uwagę na to, że komentatorzy na całym świecie skupiają się na nieprzypadkowości tego aktu terrorystycznego.