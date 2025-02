Spięcie seniorki z Hołownią. "A na kogo pani głosowała?"

- Dlaczego pan się tak odcina? Mówi pan tak, jak panu wygodnie - seniorka zaczęła pytać Szymona Hołownię w kontekście jego krytyki pod adresem koalicjantów i sporów wewnątrz KO. Stwierdziła, że raz staje on po stronie rządu, żeby zaraz potem podjąć się ostrej krytyki. - Ja tego nie rozumiem - mówiła w trakcie spotkania.

Podsumowała, że jako marszałek Sejmu Hołownia sobie "dobrze radzi", ale poza tą funkcją ma w stosunku do niego pewne zarzuty, dlatego przyszła o nich powiedzieć.

Powiedziała, że wiele osób oczekuje, by koalicjanci ze sobą rozmawiali i doszli do porozumienia. - Marzę o tym - odparł Hołownia.

- A na kogo głosowała pani w poprzednich wyborach? - zapytał nagle seniorki. Ta przyznała, że na Rafała Trzaskowskiego. - I to jest odpowiedź. Jest pani wyborczynią Platformy Obywatelskiej - skwitował kandydat na prezydenta.

- Polacy wybrali koalicję i współpracę, a my zgodziliśmy się na to, że to Donald Tusk będzie premierem Rzeczpospolitej i ten rząd jest rządem koalicyjnym, jest rządem bardzo trudnym, w którym są sprzeczne interesy. Dlatego właśnie jesienią ubiegłego roku zaproponowaliśmy, żeby koalicja wystąpiła wspólnym kandydatem na prezydenta. Ta propozycja została po dwóch godzinach odrzucona przez Platformę Obywatelską. A po czterech godzinach przez Lewicę. Więc niestety nie będziemy mieli wspólnego kandydata na prezydenta - mówił Szymon Hołownia.